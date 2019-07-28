台中市南屯區大墩7街老舊公寓，28日上午11時許發生無名火。台中市消防局獲報後，出動各式救(護)災消防車12輛、消防人員39人，由小隊長陳毅峰帶隊前往搶救；警消到場後發現是老舊公寓，頂樓的鐵皮屋已陷入火海，火勢於20分鐘撲滅，經查無人員受困，起火原因？正由相關單位調查中。

消防局指出，今天上午11時許接獲報案，南屯區大墩7街民宅傳出火警，台中市消防局出動南屯、中港、中區分隊、第七大隊，出動各式救護災消防車12輛、人員39名、由小隊長陳毅峰帶隊前往搶救。

警消到場後發現，燃燒建物為5樓公寓，燃燒處為5樓的鐵皮屋加蓋，到場時已全面燃燒，警消採射水搶救，火勢於11時19分撲滅。現場為頂樓加蓋的鐵皮屋是該民宅屋主堆積雜物使用，為何會起無名火？尚待火調科進一步調查釐清。

消防局指出，火警無造成人員受困、傷亡，財物損失約5000元。消防局呼籲，居家請注意用火、用電安全，並安裝合適消防安全設備。

(中時 )