國民黨全代會，今正式提名韓國瑜成為2020國民黨總統候選人。韓國瑜致詞表示，過去3年多，民進黨在蔡英文領導下，人民看到的愛與包容不見，只看到民進黨的菁英吃香喝辣，已經忘記世上苦人多，「蔡英文執政3年、倒退30年」。對此，國安局退役上校李天鐸直言，「所有的隊伍將一起支持庶民總統，擊敗無德無良的蔡英文，這也是我們這一代人的責任」。

韓國瑜今天致詞時表示，在蔡英文領導下，人民看到的愛與包容不見，只看到民進黨的菁英吃香喝辣，已經忘記世上苦人多。他砲轟蔡英文執政3年，讓台灣倒退30年，經濟不停退步，前途與未來黯淡。韓國瑜也認為，民進黨過去選舉時打出「清廉勤政愛鄉土」7個字，感動無數台灣人的心，如今蔡政府執政3年，換成的卻是貪汙、腐敗、愛權力，「請問長期支持民進黨的好朋友，能不傷心嗎？」、「蔡英文領導的民進黨能再繼續執政嗎？」

韓說台灣需要重整旗鼓，重新開機，真正大步往前進，台灣需要改變，一刻都不能再等，台灣人民一定要拒絕骯髒的政治，迎向香甜的生活。

李天鐸在臉書貼出數張照片，照片中韓國瑜與國民黨主席吳敦義一同用鋤頭「鋤舊創新」，共同打破綠色執政。李天鐸寫道，國民黨全代會，通過韓國瑜為總統候選人，「所有的隊伍將一起支持我們的庶民總統，擊敗無德無良的蔡英文，這也是我們這一代人的責任」。

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(中時電子報)