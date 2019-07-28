薑荷花別有一番仙氣，風韻天成，為炎炎夏季增添顏色，成了今夏最潮的賞花雅事。（圖片來源/彰化踢爆網）

薑荷花別有一番仙氣，風韻天成，為炎炎夏季增添顏色，成了今夏最潮的賞花雅事。（圖片來源/彰化踢爆網）

賞荷是夏日裡最風雅的逸事，但近幾年來台灣也開始栽植薑荷花，不同於荷花亭亭玉立在池畔水中，田埂上薑荷擎向天際也別有一番仙氣，風韻天成，為炎炎夏季增添顏色，清新脫俗的花海吸引追花族，成了今夏最潮的賞花雅事。

薑荷花來自熱帶的泰國，外型像荷花，又像鬱金香，也被稱為熱帶鬱金香，5年才被引進台灣，特別適合台灣溫暖潮濕的氣候，花形具有荷花的美姿，但沒有「可遠觀而不可褻玩焉」的隔水距離感，是走進田埂裡就可以親近花朵，花顏同樣教人驚艷不已

，每株可以抽5枝左右，被看好作為切花的經濟潛力，花農們紛紛嘗試投入栽種了。

夏日盛放成了花海也成了愛花族追逐的賞花祕境，中台灣就有3處，除了台中外埔薑荷花農場，彰化溪州也有薑荷花田，粉花海和綠油油稻田構成讓人驚喜的風情，花迷說走進了這片花海世界，有如夢境，像是像是世外桃園 ，但未在溪州中州路二段的薑荷花田屬於私人。

田中大社路三段508巷也大片薑荷花也是私人農場，不同更成見粉紅花色，這片薑荷花是白色的花瓣，別有仙氣，夏風徐來，帶來清香的氣息。

(中時 )