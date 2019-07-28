侯友宜未出席全代會，臉書被網友灌爆罵翻。（陳俊雄翻攝）

新北市長侯友宜缺席全代會，原本只有約200多人留言的侯友宜臉書，也迅速被網友灌爆，短短3小時留言數超過直逼600人，不少網友砲轟侯友宜「不知輕重」，但也有人支持侯友宜關心市政，反應兩極。

侯友宜缺席全代會話題持續延燒，隨著侯友宜上午在臉書po出汐止市政行程文章後，原本發文僅約300則回應，今日卻迅速遭到洗板。

在網友回文中，有不少網友對侯友宜缺席不能諒解，網友質疑「侯新北市市長：今天是國民黨的全代會，為何您沒參加如此重要的會議，展現全黨團結，非常可惜，同時也很難理解，應排除萬難參加，行程可請副市長代為參加」。

另也友網有酸稱，「前幾天還開心陪林智堅...知道您的意願了」、更有網友炮轟「沒看到市長出現全代會會很失望不團結」、「再怎麼忙，是KMT提名的？忘了，沒有下次的票了」，甚至有網有直斥侯缺席全代會是「分不清輕重」。

但也有網友力挺侯友宜，認為侯友宜關心市政行程，認真做事不搞政治，才是真正的好市長。

(中時 )