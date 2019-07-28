台中市議員林德宇28日舉辦親子兒童劇場，邀請Mr.yes小丑劇團到霧峰以文圖書館演出《髒小弟大作戰》，活動吸引數百位大小朋友到場觀看，親子們度過一個充滿歡笑的假日時光。林德宇並提醒年輕爸爸媽媽，不要因為工作及生活忙碌，就讓「3C保母」成為孩子們最依賴的對象。

台中市議員林德宇與立委何欣純今年初推出「德宇叔叔和欣純阿姨的親子劇場」，第一場是在大里兒福館由「小青蛙劇團」揭開序幕；28日在霧峰以文圖書館由「小丑劇團」接棒演出《髒小弟大作戰》，呼應暑假腸病毒高峰期，透過演出與親子互動，傳達防範腸病毒衛教。

林德宇提醒現代年輕父母，儘管平常工作忙碌，要多利用時間陪伴孩子到戶外走走享受大自然，「陪伴」是給孩子成長過程中重要的禮物。他並提醒家長，千望不要因為忙碌，而讓3C產品成為孩子們的「保母」。

林德宇表示，以「孩子的需要」作為出發點是他的問政主軸，期望讓孩子們在更良善的環境下成長，他未來會持續努力，讓屯區孩子們有更多接觸藝文活動的機會，開啟更多元視野。

(中時 )