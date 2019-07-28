國民黨全代會今天提名高雄市長韓國瑜角逐總統，同時也通過黨章修正案，刪除總統兼任黨主席條文內容，增加5名縣市長為指定中常委，外界解讀在於鞏固吳在黨內領導能量。
此次黨章修正3項條文，其中刪除黨章第17條總統兼任黨主席的條文內容，引起黨內熱議。挺韓國瑜的「藍天行動聯盟」上午集結於場外高喊「總統兼任黨主席」，反對刪除此條款，但會議討論時，發言黨代表一致以任期與法理的衝突為由，支持修改黨章，最後全案在眾人鼓掌聲中無異議通過。
現行黨章規定，中常委為39人，由中央委員投票選出32名中常委，以及若中央執政指定常委7人，指定常委是由主席指定黨籍政務官5人加上青年團總團長、全國青年工作總會總會長。會議中也通過增列縣市長5人為指定中常委，未來由主席指定，因此中常委人數將增加至44人。
組發會主委李哲華表示，刪除「總統為當然黨主席」條款是要落實主席由全體黨員選舉的制度及精神，新增縣市長指定常委是要符合接地氣精神。
另外，會中也通過黨章第39條修正，將「撤銷黨籍處分」由中央考紀會議決執行，改為要經中常會核定。
(中時 )
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