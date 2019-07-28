韓流帝王「SUPER JUNIOR」今年多次來台開演唱會，近期更要在「2019 K-FLOW2 CONCERT IN TAIWAN」拼盤演唱會中再度亮相，9月21日(六)在國立體育大學（林口體育館）與美聲王子「南優鉉」、大勢師弟團「NCT 127」、神的聲音「金在煥」等聯合帶來精彩的表演，也由於SJ太常來台灣了，被粉絲戲稱是「聽到台灣先答應的男人們」。

本次SUPER JUNIOR剛退伍的老么圭賢也將一起來台開唱。（圖／O.N Worldwide Co.,Ltd；希林國際提供）

韓流帝王「SUPER JUNIOR」今年出道第15年，各個成員在不同領域各有一片天地，近期更是第一個在沙烏地阿拉伯舉辦單獨演唱會的KPOP 團體。今年隨著忙內成員圭賢退伍，全員皆已完成役期，目前正在準備新專輯，預計下半年回歸，SUPER JUNIOR將帶來火熱的舞台，圭賢也將一起來台合體開唱。

男團INFINITE的主唱南優鉉也將一起共襄盛舉。（圖／O.N Worldwide Co.,Ltd；希林國際提供）

美聲王子「南優鉉」，2010年作為INFINITE的主唱出道，去年推出個人迷你二輯《Second Write…》，透過親自填詞譜曲的主打歌〈If Only You Are Fine〉，展現其創作歌手的實力，今年五月攜第三張迷你專輯《A New Journey》回歸，一發行便獲得 Hanteo Chart、Synnara Record 等網站的唱片榜第一名，時隔五個月再次來台，將帶來精心準備的舞台，和粉絲共度美好的時光。

SJ的師弟團NCT 127也將參與其中。（圖／O.N Worldwide Co.,Ltd；希林國際提供）

SJ的師弟團「NCT 127」今年1月開始首次全球巡迴演唱會，在全世界26個城市非常成功地進行著37次演唱會 ，五月攜第四張迷你專輯《We Are Superhuman》回歸，專輯發行當天即佔據25個國家和地區的iTunes綜合專輯第一名， 還拿到了Billboard main chart ‘Billboard200’的第11名以及artist100的第6名。並在Billboard的4個排行榜（world album chart、top album sales、digital album、independent album）拿到了第一名。NCT 127 非常期待來台，現場要讓大家感受到他們的舞台魅力。

出身選秀節目團體Wanna One的SOLO歌手金在煥。（圖／O.N Worldwide Co.,Ltd；希林國際提供）

金在煥在2016年參加《Vocal 戰爭：神的聲音》以出眾的歌唱能力成為首位挑戰成功的參賽者，2017年參加選秀節目《PRODUCE 101 第二季》，成為男子團體Wanna One的成員出道，2019年SOLO出道發行個人首張迷你專輯《Another》，拿下雙冠王的好成績，這次將是金在煥首次以個人之姿來台，屆時可以現場感受金在煥動人歌聲。

2019KFLOW票區圖。（圖／O.N Worldwide Co.,Ltd；希林國際提供）

(中時電子報)