韓流帝王「SUPER JUNIOR」今年多次來台開演唱會,近期更要在「2019 K-FLOW2 CONCERT IN TAIWAN」拼盤演唱會中再度亮相,9月21日(六)在國立體育大學(林口體育館)與美聲王子「南優鉉」、大勢師弟團「NCT 127」、神的聲音「金在煥」等聯合帶來精彩的表演,也由於SJ太常來台灣了,被粉絲戲稱是「聽到台灣先答應的男人們」。

本次SUPER JUNIOR剛退伍的老么圭賢也將一起來台開唱。(圖/O.N Worldwide Co.,Ltd;希林國際提供)

韓流帝王「SUPER JUNIOR」今年出道第15年,各個成員在不同領域各有一片天地,近期更是第一個在沙烏地阿拉伯舉辦單獨演唱會的KPOP 團體。今年隨著忙內成員圭賢退伍,全員皆已完成役期,目前正在準備新專輯,預計下半年回歸,SUPER JUNIOR將帶來火熱的舞台,圭賢也將一起來台合體開唱。

男團INFINITE的主唱南優鉉也將一起共襄盛舉。(圖/O.N Worldwide Co.,Ltd;希林國際提供)

美聲王子「南優鉉」,2010年作為INFINITE的主唱出道,去年推出個人迷你二輯《Second Write…》,透過親自填詞譜曲的主打歌〈If Only You Are Fine〉,展現其創作歌手的實力,今年五月攜第三張迷你專輯《A New Journey》回歸,一發行便獲得 Hanteo Chart、Synnara Record 等網站的唱片榜第一名,時隔五個月再次來台,將帶來精心準備的舞台,和粉絲共度美好的時光。

SJ的師弟團NCT 127也將參與其中。(圖/O.N Worldwide Co.,Ltd;希林國際提供)

SJ的師弟團「NCT 127」今年1月開始首次全球巡迴演唱會,在全世界26個城市非常成功地進行著37次演唱會 ,五月攜第四張迷你專輯《We Are Superhuman》回歸,專輯發行當天即佔據25個國家和地區的iTunes綜合專輯第一名, 還拿到了Billboard main chart ‘Billboard200’的第11名以及artist100的第6名。並在Billboard的4個排行榜(world album chart、top album sales、digital album、independent album)拿到了第一名。NCT 127 非常期待來台,現場要讓大家感受到他們的舞台魅力。

出身選秀節目團體Wanna One的SOLO歌手金在煥。(圖/O.N Worldwide Co.,Ltd;希林國際提供)

金在煥在2016年參加《Vocal 戰爭:神的聲音》以出眾的歌唱能力成為首位挑戰成功的參賽者,2017年參加選秀節目《PRODUCE 101 第二季》,成為男子團體Wanna One的成員出道,2019年SOLO出道發行個人首張迷你專輯《Another》,拿下雙冠王的好成績,這次將是金在煥首次以個人之姿來台,屆時可以現場感受金在煥動人歌聲。

2019KFLOW票區圖。(圖/O.N Worldwide Co.,Ltd;希林國際提供)

(中時電子報)