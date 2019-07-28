韓流帝王「SUPER JUNIOR」今年多次來台開演唱會，近期更要在「2019 K-FLOW2 CONCERT IN TAIWAN」拼盤演唱會中再度亮相，9月21日(六)在國立體育大學（林口體育館）與美聲王子「南優鉉」、大勢師弟團「NCT 127」、神的聲音「金在煥」等聯合帶來精彩的表演，也由於SJ太常來台灣了，被粉絲戲稱是「聽到台灣先答應的男人們」。
韓流帝王「SUPER JUNIOR」今年出道第15年，各個成員在不同領域各有一片天地，近期更是第一個在沙烏地阿拉伯舉辦單獨演唱會的KPOP 團體。今年隨著忙內成員圭賢退伍，全員皆已完成役期，目前正在準備新專輯，預計下半年回歸，SUPER JUNIOR將帶來火熱的舞台，圭賢也將一起來台合體開唱。
美聲王子「南優鉉」，2010年作為INFINITE的主唱出道，去年推出個人迷你二輯《Second Write…》，透過親自填詞譜曲的主打歌〈If Only You Are Fine〉，展現其創作歌手的實力，今年五月攜第三張迷你專輯《A New Journey》回歸，一發行便獲得 Hanteo Chart、Synnara Record 等網站的唱片榜第一名，時隔五個月再次來台，將帶來精心準備的舞台，和粉絲共度美好的時光。
SJ的師弟團「NCT 127」今年1月開始首次全球巡迴演唱會，在全世界26個城市非常成功地進行著37次演唱會 ，五月攜第四張迷你專輯《We Are Superhuman》回歸，專輯發行當天即佔據25個國家和地區的iTunes綜合專輯第一名， 還拿到了Billboard main chart ‘Billboard200’的第11名以及artist100的第6名。並在Billboard的4個排行榜（world album chart、top album sales、digital album、independent album）拿到了第一名。NCT 127 非常期待來台，現場要讓大家感受到他們的舞台魅力。
金在煥在2016年參加《Vocal 戰爭：神的聲音》以出眾的歌唱能力成為首位挑戰成功的參賽者，2017年參加選秀節目《PRODUCE 101 第二季》，成為男子團體Wanna One的成員出道，2019年SOLO出道發行個人首張迷你專輯《Another》，拿下雙冠王的好成績，這次將是金在煥首次以個人之姿來台，屆時可以現場感受金在煥動人歌聲。
(中時電子報)
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