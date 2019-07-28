新竹某醫院魏姓醫檢人員結婚半年發生婚外情，偕林姓女同事到會員制的某國際精品旅館休息，魏妻發現丈夫用她的會員卡入住，查出林女和丈夫有姦情，控告妨害家庭，新竹地方法院認林女犯相姦罪，處有期徒刑3月。

這件醫院醫檢人員婚外情發生在去年6月間， 魏妻發現後押著丈夫到林女家，當著林女父母親的，指控林女和其夫到旅賓發生性關係，林女簽下賠償12萬元的協議書。

林女稱不知魏男已婚，指兩人進入旅館休息時間很短，入住登記2人休息停留約40分鐘，扣除魏男洗澡時間，所剩時間不多，她從檢方偵查到地院審理，堅持2人並未發生性關係。

法官認為，每個人性交行為的生理狀及時間長短本就有所不同，不能據此認定林女與魏男未發生性行為。另為有利於被告之認定，林女稱離開旅館後，魏男載她到表哥家休息，若2人去旅館單純係為休息，2人大可至其表哥家即可，顯然2人在旅館動機並不單純。

法官並以林女若未與魏男發生性關係，為何 願意簽下賠償魏妻12萬元等內容的協議書？而書立簽議書是在林女家中，林女父母親均在，林女應可依自由意志陳述，斷不會書立承認與魏男發生性關係的協議書，成為日後爭訟的證據。

法官審酌林女犯後始終否認犯行，未見悔意，也未獲魏妻諒解及達成民事和解，量處上述之刑，可易科罰金9萬元。

(中時 )