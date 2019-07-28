新竹某醫院魏姓醫檢人員結婚半年發生婚外情，偕林姓女同事到會員制的某國際精品旅館休息，魏妻發現丈夫用她的會員卡入住，查出林女和丈夫有姦情，控告妨害家庭，新竹地方法院認林女犯相姦罪，處有期徒刑3月。
這件醫院醫檢人員婚外情發生在去年6月間， 魏妻發現後押著丈夫到林女家，當著林女父母親的，指控林女和其夫到旅賓發生性關係，林女簽下賠償12萬元的協議書。
林女稱不知魏男已婚，指兩人進入旅館休息時間很短，入住登記2人休息停留約40分鐘，扣除魏男洗澡時間，所剩時間不多，她從檢方偵查到地院審理，堅持2人並未發生性關係。
法官認為，每個人性交行為的生理狀及時間長短本就有所不同，不能據此認定林女與魏男未發生性行為。另為有利於被告之認定，林女稱離開旅館後，魏男載她到表哥家休息，若2人去旅館單純係為休息，2人大可至其表哥家即可，顯然2人在旅館動機並不單純。
法官並以林女若未與魏男發生性關係，為何 願意簽下賠償魏妻12萬元等內容的協議書？而書立簽議書是在林女家中，林女父母親均在，林女應可依自由意志陳述，斷不會書立承認與魏男發生性關係的協議書，成為日後爭訟的證據。
法官審酌林女犯後始終否認犯行，未見悔意，也未獲魏妻諒解及達成民事和解，量處上述之刑，可易科罰金9萬元。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。