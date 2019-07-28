中聯辦用「透明膠箱」護國徽 警員加強巡邏 13:512019/07/28 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 修訂《逃犯條例》風波引起的衝突持續，昨日(27日)元朗發生多番衝突後，今日(28日)將有港民發起中上環遊行，雖然遊行申請未獲警方批出不反對通知書，但為嚴防受到衝擊，中聯辦亦加強布防，外圍早已架起多個水馬。 因應，日前中聯辦大樓遭示威者包圍，並以丟漆彈毀大陸國徽。為了防範類似情況發生，今日中午時分，中聯辦已在大陸國徽上安裝上透明膠箱保護，門外更有多名警員巡邏。 (中時 ) #中聯辦 #國徽 #今日 #衝突 #遊行 也許您會感興趣 推薦閱讀 衝突不斷 前保安局長：勿逼駐港部隊出動 04:092019/07/24 話題觀察 港府稱能維安 毋須求助駐軍 04:092019/07/26 兩岸新聞 港府表態 不會向解放軍求助 04:102019/07/26 兩岸要聞 涉721衝擊中聯辦 港28歲男遭拘捕 17:562019/07/26 兩岸 港政務司長向港民道歉 稱元朗襲擊者為「暴徒」 22:592019/07/26 兩岸 批元朗襲擊者為暴徒 04:102019/07/27 兩岸要聞 港元朗市民再示威 爆男子持刀傷人 15:082019/07/27 國際 元朗遊行失控 港警射催淚彈 示威者拒退 18:312019/07/27 兩岸 728上環遊行上訴遭駁回 維持遮打花園集會 23:452019/07/27 兩岸 中聯辦加強布防 外圍架設水馬 10:022019/07/28 兩岸 兩岸熱門新聞 陸殲-31仿效美F-35 拚一魚三吃 - 日報 港機場老翁遭堵路辱罵 視頻瘋傳重傷示威形象 - 時政 中聯辦用「透明膠箱」護國徽 警員加強巡邏 - 兩岸 - 中時 元朗遊行失控 港警射催淚彈 示威者拒退 - 兩岸 - 旺報 香港公務員內部分化 工會：不少同事要求罷工 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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