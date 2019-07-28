修訂《逃犯條例》風波引起的衝突持續，昨日(27日)元朗發生多番衝突後，今日(28日)將有港民發起中上環遊行，雖然遊行申請未獲警方批出不反對通知書，但為嚴防受到衝擊，中聯辦亦加強布防，外圍早已架起多個水馬。

因應，日前中聯辦大樓遭示威者包圍，並以丟漆彈毀大陸國徽。為了防範類似情況發生，今日中午時分，中聯辦已在大陸國徽上安裝上透明膠箱保護，門外更有多名警員巡邏。

(中時 )