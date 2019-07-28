國民黨今天舉行全代會，有黨代表建議把國民黨主席吳敦義列為不分區第一位。吳敦義受訪時被問及此事，突然頓住5秒，回答，「不管什麼聲音，總要思考一下吧！」記者追問是不是想做立院龍頭（立法院長）？吳敦義又尷尬傻笑看著記者，「你有笑容耶！」記者也回說，「主席你也有笑」，吳敦義聽了哈哈大笑說，「反正不急嘛！」

吳敦義被問到是不是想排不分區第一位，吳敦義聽了停頓5秒之後，「不管什麼的聲音，總要思考一下吧？我現在才聽到你轉述，我只聽到一秒鐘就要給你答案，我又不是電腦」，記者聽了馬上繼續追問，是不是有考慮？吳敦義再笑著說，「我講過我不是電腦。」

吳敦義說他自己立委已經做過三屆，從來都不是不分區立委，都是在南投選上的區域立委，「現在也許有同志希望我做什麼事，我會慎重考慮」，記者馬上追問是不是想當立法院長？吳敦義笑著說，「沒接到這種訊息，反正不急嘛，正常時間不分區名單是10月才會出來。」

對於是否會幫助高雄市長韓國瑜聯繫前鴻海董事長郭台銘，吳敦義說他沒有郭的電話，郭也在海外，不過他已經透過郭的友人轉知，他相信郭台銘對國家忠誠，對黨應該也有一定的善意跟肯定。郭台銘的初衷是要拚經濟，如果讓民進黨蔡英文總統的劣政持續下去，只會讓國家經濟延宕，如果造成國民黨分裂，就會讓蔡劣政繼續下去，應該違反他的初衷，「希望他聽到我的肺腑良言，鄭重思考不要分裂。」

(中時 )