直播》國民黨全代會下午場 立院黨團工作報告 13:482019/07/28 中時電子報 即時中心、 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨第20屆第3次全國代表大會通過提名高雄市長韓國瑜(左)出征2020總統大選。右為黨主席吳敦義。(圖/黃世麒攝) 國民黨今天舉行第20屆第3次全國黨代表大會，上午通過提名高雄市長韓國瑜代表參選2020中華民國總統選舉。5位前任主席連馬吳朱洪皆出席，包括前立法院長王金平也現身出席，15位縣市首長除4位已有排定行程，還有其他11位縣市長皆到場參加，盼展現全黨團結。下午則由立法院黨團總召集人曾銘宗進行立院黨團工作報告，除討論黨務報告，也將處理黨團工作報告決議文。 影》國民黨全代會通過韓國瑜代表參選2020總統大選 韓國瑜全代會新招 大韓黑崩潰嗆3句話 (中時電子報) #韓國瑜 #全代會 #國民黨 #立院黨團 #曾銘宗 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍要贏，只有一張牌可打 04:102019/07/24 時論廣場 爬上高樹視察登革熱！韓國瑜：未來一周很危險 10:502019/07/24 政治 國民黨屏縣第一選區立委 葉壽山6成支持度勝初選 11:042019/07/24 政治 韓粉掏腰包 高掛挺韓看板 04:102019/07/26 地方新聞 挺韓嗎？盧秀燕侯友宜態度曖昧 基層憂 08:392019/07/26 政治 促轉會：感謝法院駁回國民黨聲請籲速移交檔案 14:242019/07/26 政治 接受《少康戰情室》專訪 韓國瑜：柯文哲一定會出來選 16:462019/07/27 娛樂 韓國瑜號召百萬僑胞寫信 向美、日政界揭蔡執政真相 09:172019/07/28 政治 周錫瑋呼籲馬、郝 請郭出來選就要把他帶回來 09:322019/07/28 政治 快評》全代會一盤散沙 團結勝選只是喊喊？ 11:312019/07/28 政治 政治熱門新聞 韓國瑜全代會新招 大韓黑崩潰嗆3句話 - 政治 當這兩字一出口 李艷秋：蔡英文選舉已經結束了！ - 政治 周錫瑋呼籲馬、郝 請郭出來選就要把他帶回來 - 政治 - 中時 私菸案英粉盲目護航 妖西：蔡英文敗象已現！ - 政治 聽小七員工罵「韓導」韓粉微笑回一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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