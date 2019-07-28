國民黨第20屆第3次全國代表大會通過提名高雄市長韓國瑜(左)出征2020總統大選。右為黨主席吳敦義。(圖/黃世麒攝)

國民黨今天舉行第20屆第3次全國黨代表大會，上午通過提名高雄市長韓國瑜代表參選2020中華民國總統選舉。5位前任主席連馬吳朱洪皆出席，包括前立法院長王金平也現身出席，15位縣市首長除4位已有排定行程，還有其他11位縣市長皆到場參加，盼展現全黨團結。下午則由立法院黨團總召集人曾銘宗進行立院黨團工作報告，除討論黨務報告，也將處理黨團工作報告決議文。

(中時電子報)