國安局人員走私免稅菸風波延燒不斷，中華航空今日將再交出新數據，稍早華航人力資源處也發布對內信。信中指出，本次事件因菸品數量大與航機配載空間限制，導致須以機邊交貨方式處理而涉嫌違法，且負責決策的主管人員法治觀念薄弱，又未體察時代變遷，應負起行政責任，管理階層也在此致上深深歉意。

華航內部信全文：

首先，公司在此向近日專機任務作業因循昔日陋習所引發的軒然大波，造成公司同仁的衝擊，並引發外界誤解一事，管理階層在此致上深深歉意。

大家都知道，公司歷年來配合國家需求，承辦多次總統專機及元首級專案任務，每次榮獲指派，無不視為至高榮譽，全力以赴希能不辱使命，完成任務。且歷次專機任務累積的經驗與作業流程，亦為規畫下次任務之參考。

公司對於一般客機免稅品銷售係提供網路預購服務，在選品、定價、折扣等均依照內部控制設置各項免稅物品之裝載數量表，然而專機因屬特殊包機型態，為配合公部門需求，將原來作業中各項控制點之限制解除，讓參與專機任務各公部門人員於本次在菸品項目上可由網路和APP預購，亦可透過空品營銷處以人工方式輸入訂購內容。因菸品數量過大，以及航機配載空間之限制，僅能以機邊交貨方式處理而造成嚴重違規，甚至違法之情事。

本次事件發生後，公司即全面檢視內部作業流程並加以修正，未來專機免稅品銷售將比照一般客機作業，不開放菸品預購，且菸品裝載數量將依旅客總人數可攜帶數量為上限，確實在航機空間、載重等各項限制內裝載，並於機上完成交貨。另公司亦將全力配合主管機關與檢調單位調查，如有同仁有違法之情事，公司絕不掩蓋袒護。對於基層同仁依指示或慣例作業並非故意或重大過失觸法者，公司將全力協助。關於擔負決策之主管，因法治觀念薄弱及未體察時代變遷，當應負起管理失察導致不良後果之行政責任。

中華航空能有今日，歸功於所有同仁攜手努力打拚而來。公司將秉持不逃避，不推諉的原則，面對錯誤力求改革，期盼所有同仁與公司齊心，共同協助這艘替我們遮風蔽雨的大船度過難關，努力重拾社會大眾對我們的信心。

人力資源處

(中時 )