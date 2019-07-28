新竹地檢署。（羅浚濱攝）

新竹一名林姓女子控告周姓前男友，在車上對她車震性侵得逞，事後卻翻供周男並沒有對她性侵，稱當時是應男友要求提告，她已打掉當時男友所懷的小孩，並與周男復合，檢方認林女證詞前後不一，認定周男罪嫌不足，依法不處分處分。

33歲周男與林女曾是男女朋友關係，林女指2月間周男趁她在車上午睡對她性侵，周男並抵電話和林女當時的男友示威，但周男否認犯行，稱2人是合意。

林女控告前男友，事後卻翻供說，周男沒有對她性侵，是因當時她另有男朋友並懷孕，是周男打說話向當時男朋示威，說2人有發生性行為，但事實周男只是在車上親她，她就跳下車，是當時男友要求她控告周男。

林女稱已跟當時男友分手，也將他的孩子拿掉，現在與周男復合。檢察官認林女證詞不一，沒有證據認定周男性侵她，依罪證有疑，利於被告原則，應認周男罪嫌不足，予不起訴處分。

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(中時 )