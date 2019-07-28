國民黨今天召開全代會，正式提名韓國瑜參選2020總統。韓國瑜致詞表示進黨在蔡英文領導下，人民看到的愛與包容不見，只看到民進黨的菁英吃香喝辣，已經忘記世上苦人多。

韓國瑜還表示，台灣需要重整旗鼓，重新開機，真正大步往前進，台灣需要改變，一刻都不能再等。

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(中時電子報)