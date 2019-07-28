大政治大爆卦-無色覺醒》韓出征起手式 批民進黨忘記苦人多 14:092019/07/28 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨今天召開全代會，正式提名韓國瑜參選2020總統。韓國瑜致詞表示進黨在蔡英文領導下，人民看到的愛與包容不見，只看到民進黨的菁英吃香喝辣，已經忘記世上苦人多。 韓國瑜還表示，台灣需要重整旗鼓，重新開機，真正大步往前進，台灣需要改變，一刻都不能再等。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 變身挺柯大將 21年民進黨員曝主因痛批民進黨 07:562019/07/24 政治 爬上高樹視察登革熱！韓國瑜：未來一周很危險 10:502019/07/24 政治 民進黨、時力有合作空間？邱顯智稱再談 12:192019/07/25 政治 韓粉掏腰包 高掛挺韓看板 04:102019/07/26 地方新聞 佛、道、天主、基督教一次得罪 DPP麻煩了! 07:432019/07/26 政治 綠里長為淹水再槓市府 韓：辯來辯去沒意思 11:012019/07/26 政治 私菸案 羅文嘉：大家更想知道真相 12:212019/07/26 政治 《快評》黃國昌被國民黨利用？所以走私菸指使者都是綠營高層？ 10:442019/07/27 政治 接受《少康戰情室》專訪 韓國瑜：柯文哲一定會出來選 16:462019/07/27 娛樂 韓國瑜號召百萬僑胞寫信 向美、日政界揭蔡執政真相 09:172019/07/28 政治 政治熱門新聞 韓國瑜全代會新招 大韓黑崩潰嗆3句話 - 政治 當這兩字一出口 李艷秋：蔡英文選舉已經結束了！ - 政治 周錫瑋呼籲馬、郝 請郭出來選就要把他帶回來 - 政治 - 中時 私菸案英粉盲目護航 妖西：蔡英文敗象已現！ - 政治 聽小七員工罵「韓導」韓粉微笑回一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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