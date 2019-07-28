國民黨全代會28日登場，有黨代表提案建議把國民黨主席吳敦義（見 圖）列為不分區第一位。吳敦義在中午休息時間受訪時被問及此事，突然頓住5秒，回答，「不管什麼聲音 ，總要思考一下吧！」記者追問是不是想做立院龍頭（立法院長）？吳敦義又尷尬傻笑看著記者，「你有笑 容耶！」記者也回說，「主席你也有笑」，吳敦義聽了哈哈大笑說，「反正不急嘛！」（劉宗龍攝）

國民黨全代會28日登場，有黨代表提案建議把國民黨主席吳敦義（見 圖）列為不分區第一位。吳敦義在中午休息時間受訪時被問及此事，突然頓住5秒，回答，「不管什麼聲音 ，總要思考一下吧！」記者追問是不是想做立院龍頭（立法院長）？吳敦義又尷尬傻笑看著記者，「你有笑 容耶！」記者也回說，「主席你也有笑」，吳敦義聽了哈哈大笑說，「反正不急嘛！」（劉宗龍攝）

國民黨全代會28日登場，有黨代表提案建議把國民黨主席吳敦義列為不分區第一位。吳敦義在中午休息時間受訪時被問及此事，突然頓住5秒，回答，「不管什麼聲音，總要思考一下吧！」記者追問是不是想做立院龍頭（立法院長）？吳敦義又尷尬傻笑看著記者，「你有笑容耶！」記者也回說，「主席你也有笑」，吳敦義聽了哈哈大笑說，「反正不急嘛！」

(中時 )