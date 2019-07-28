起心動念想當立院龍頭？吳敦義笑稱不急 16:582019/07/28 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨全代會28日登場，有黨代表提案建議把國民黨主席吳敦義（見 圖）列為不分區第一位。吳敦義在中午休息時間受訪時被問及此事，突然頓住5秒，回答，「不管什麼聲音 ，總要思考一下吧！」記者追問是不是想做立院龍頭（立法院長）？吳敦義又尷尬傻笑看著記者，「你有笑 容耶！」記者也回說，「主席你也有笑」，吳敦義聽了哈哈大笑說，「反正不急嘛！」（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨全代會28日登場，有黨代表提案建議把國民黨主席吳敦義（見 圖）列為不分區第一位。吳敦義在中午休息時間受訪時被問及此事，突然頓住5秒，回答，「不管什麼聲音 ，總要思考一下吧！」記者追問是不是想做立院龍頭（立法院長）？吳敦義又尷尬傻笑看著記者，「你有笑 容耶！」記者也回說，「主席你也有笑」，吳敦義聽了哈哈大笑說，「反正不急嘛！」（劉宗龍攝） 國民黨全代會28日登場，有黨代表提案建議把國民黨主席吳敦義（見 圖）列為不分區第一位。吳敦義在中午休息時間受訪時被問及此事，突然頓住5秒，回答，「不管什麼聲音 ，總要思考一下吧！」記者追問是不是想做立院龍頭（立法院長）？吳敦義又尷尬傻笑看著記者，「你有笑 容耶！」記者也回說，「主席你也有笑」，吳敦義聽了哈哈大笑說，「反正不急嘛！」（劉宗龍攝） 國民黨全代會28日登場，有黨代表提案建議把國民黨主席吳敦義列為不分區第一位。吳敦義在中午休息時間受訪時被問及此事，突然頓住5秒，回答，「不管什麼聲音，總要思考一下吧！」記者追問是不是想做立院龍頭（立法院長）？吳敦義又尷尬傻笑看著記者，「你有笑容耶！」記者也回說，「主席你也有笑」，吳敦義聽了哈哈大笑說，「反正不急嘛！」 (中時 ) #吳敦義 #記者 #立院龍頭 #國民黨 #立院 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍要贏，只有一張牌可打 04:102019/07/24 時論廣場 國民黨屏縣第一選區立委 葉壽山6成支持度勝初選 11:042019/07/24 政治 黃國昌罵國民黨栽培爛官 綠營四大天王遭狠K 11:422019/07/24 政治 國民黨全代會週日登場 文創小物搶先亮相 15:462019/07/25 政治 挺韓嗎？盧秀燕侯友宜態度曖昧 基層憂 08:392019/07/26 政治 促轉會：感謝法院駁回國民黨聲請籲速移交檔案 14:242019/07/26 政治 藍新北第四選區 陳明義出線 04:102019/07/28 地方新聞 周錫瑋呼籲馬、郝 請郭出來選就要把他帶回來 09:322019/07/28 政治 快評》全代會一盤散沙 團結勝選只是喊喊？ 11:312019/07/28 政治 起心動念想當立院龍頭？吳敦義笑稱不急 13:492019/07/28 政治 政治熱門新聞 韓國瑜全代會新招 大韓黑崩潰嗆3句話 - 政治 破萬人按讚！女立委曝光韓國瑜定裝照 笑容超甜美 - 政治 韓國瑜全代會致詞 李天鐸一語吐真心話 - 政治 快評》全代會一盤散沙 團結勝選只是喊喊？ - 政治 - 中時 當這兩字一出口 李艷秋：蔡英文選舉已經結束了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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