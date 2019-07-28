藍營部分縣市長未出席全代會，驚爆國民黨一盤散沙不團結的隱憂。澎湖縣長賴峰偉重申礙於地方既定行程不克出席，他一定擁護黨中央，唯一支持國民黨總統提名人選，全力輔選到底。

國民黨澎湖縣黨部一資深黨工表示，總統提名黨內初選剛結束，需要時間休養生息凝聚共識再出發，原本撕裂的情感也需要時間療傷修補，當下上位者必須登高一呼整合派系，畢其功於一役。

賴峰偉透過幕僚轉述，自己與韓國瑜私交甚篤，尤其去年澎湖縣長選舉，韓國瑜專程跨海助選，「韓流」旋風席捲澎湖，當時有志一同主打「高澎連線、幸福連線」新政見，這是勝選的關鍵。

所以，賴峰偉常常掛在嘴上，感激韓國瑜情義相挺，這恩惠銘感心中，兄弟之情力挺到底；這次國民黨總統黨內初選激烈，無疑造成分裂，如何號召響應大團結鄙棄成見，這是藍營當務之急。

賴峰偉拍胸腑保證，一定全力總動員奮力一搏，期許再創澎湖新藍天、奠基國民黨新時代，2020年總統大選勝卷在握，翻轉台灣新未來。

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(中時 )