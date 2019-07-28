國安局人員涉嫌走私免稅菸，中華航空今日再交出新數據，不只找出馬政府時代的固平、佑誼專案菸品數量，分別為886條、10條，更追溯到2006年的群峰專案，今日公佈的16筆新數據中，數量最多的為2010年1月久博專案，共1683條。
華航也表示，董靜宜與黃川禎為本次專機隨機工作人員，並非總統府或國安局的「貴婦」，兩人違規代購免稅品，將送交人評會進行懲處，法律責任則由司法單位調查。
(中時 )
國安局人員涉嫌走私免稅菸，中華航空今日再交出新數據，不只找出馬政府時代的固平、佑誼專案菸品數量，分別為886條、10條，更追溯到2006年的群峰專案，今日公佈的16筆新數據中，數量最多的為2010年1月久博專案，共1683條。
華航也表示，董靜宜與黃川禎為本次專機隨機工作人員，並非總統府或國安局的「貴婦」，兩人違規代購免稅品，將送交人評會進行懲處，法律責任則由司法單位調查。
(中時 )
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