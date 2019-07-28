「藍天行動聯盟」到全代會會場外抗議，喊話黨中央千萬不能刪除「總統為當然黨主席」條款。（陳志綸攝）

國民黨全代會28日提名高雄市長韓國瑜出征2020總統大選，隨後也通過黨章修正，刪除「總統為當然黨主席」條款，未來總統若要擔任黨主席，須由黨內代表選出；卻引來「藍天行動聯盟」一早到場抗議，痛斥此舉無疑是黨主席吳敦義為了鞏固政權所為，並要求千萬不能刪除條款，否則恐讓韓國瑜成為「跛腳總統」。

「藍天行動聯盟」一早號召10多人到全代會會場外抗議，眾人高舉布條寫道「亂世須治、事權統一」、「避免雙頭、馬車亂政」，並拿著大聲公喊話黨中央千萬不能刪除條款。

特地從洛杉磯來到現場的「藍天行動聯盟」成員王勝生痛批，黨主席吳敦義修改黨章，無疑是為了鞏固自己的政治權力，「總統必須兼任黨主席，權力才能集中」，使黨政合一，讓有能力的人得以全力做事。

「藍天行動聯盟」主席武之璋也呼籲，現在國民黨黨內相當危險，只有有理想、有足夠能力的韓國瑜可以帶領國民黨，改革黨內政治文化，若刪除「總統為當然黨主席」條款後，恐讓韓國瑜權力被架空，成為「跛腳總統」。

(中時 )