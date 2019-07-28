國民黨全代會提名高雄市長韓國瑜參選2020總統，強調這是「中華民國生死之戰」，蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄今天反批國民黨，推出不敢對反送中表態的韓國瑜，就是要毀滅中華民國、毀滅台灣今日的民主自由。

國民黨主席吳敦義今天重批蔡英文總統盡搞內鬥，以轉型正義之名打壓國民黨，韓國瑜則呼籲全體人民要做出最神聖莊嚴的選擇，「要捍衛中華民國還是毀掉中華民國」。

對吳敦義和韓國瑜在國民黨全代會中的談話，阮昭雄表示，推動轉型正義、把不當黨產歸零錯了嗎？恢復政治犯名譽錯了嗎？

他說，從對轉型正義的抹黑，就可以看出國民黨從未反省。無論是對轉型正義檢討戒嚴體制的抗拒，還是馬政府時代以來失政又傾中的路線，又或者是如今高市府任用親信、施政無能還要當落跑市長的作為。

至於國民黨講保衛中華民國，阮昭雄批評這「更是荒謬」。國民黨推出不敢對反送中表態、還到中聯辦為一國兩制背書的韓國瑜，就是要毀滅中華民國、毀滅台灣今日的民主自由。

他說，大家可以看見，香港人民如今為了爭取最基本的人權不得不走上街頭，卻遭受政府跟黑道的暴力對待；大家也可以看見，高雄市政在韓國瑜的領導下，市容變糟了、防疫變差了、過去不淹水的地方都淹了。

阮昭雄也呼籲民眾，看看香港、看看高雄，「我們千萬不要讓今日香港的民主淪喪、今日高雄的施政崩壞，成為台灣的明天」。

(工商 )