嘉義市動物節毛小孩嘉年華會，遭棄養的「露露」老狗（右）受眾人寵愛。（廖素慧攝）

愛貓人「貓奴」（右三）手作各式貓主題皮革配件，吸引愛寵物人的目光。（廖素慧攝）

嘉義市政府28日舉辦毛小孩嘉年華會，毛小孩大集合開趴，13歲「露露」因為失智被棄養，嘉義市動物守護協會飼養半年多，性情變開朗，協會理事長吳育才說，毛小孩和人一樣會老化退化，愛牠就要照顧牠，不該棄養。

吳育才說，露露滿可憐的，牠顧家10多年，因為老了有點失智，被家人丟在協會的動物收容所，協會飼養半年多後逐漸開朗起來，毛小孩是家人，我們不會因為家人生病、老了就棄養他們，呼籲大家養毛小孩要有責任感及愛心。

2019嘉義市動物節─毛小孩嘉年華會在九華山地藏庵廣場舉行，毛爸毛媽們都帶著毛小孩來開趴，現場有專人為毛小孩打狂犬病疫苗、義診、植入晶片，也有寶貝寵物文創市集，免費的寵物占卜、街頭藝畫都擠滿毛家族，寵物爸媽帶著毛小孩打疫苗，諮詢醫療問題。

自稱「貓奴」的文創工作者原本從事護理工作，因為領養流浪貓「納尼」而轉行，以貓為主題手作皮革配件，有？匙圈、集線帶、零錢包、筆袋、手機套等全都是納尼的圖騰，她在嘉義市西市場設立工作室，由納尼當店長，她說，因為愛貓養貓，進而結識許多愛貓族，大家聚在一起最常聊貓經，因此她用手作文創品與貓奴分享養貓的點滴心情。

(中時 )