108年教育部對外華語教學能力認證考試於7月27、28日在台大舉行，共計1867人報考，今天已順利考完，預計9月16日寄發成績單。

教育部表示，今年對外華語教學能力認證考試，昨天進行「國文」、「漢語語言學」、「華語文教學」、「華人社會與文化」4科目筆試；今天則舉行「華語口語與表達」科目考試，分5場次採口說錄音答題方式進行。兩天考試均無重大違規事項，順利舉行完畢。

有關筆試科目題目、選擇題標準答案及「華語口語與表達」題目，考試完畢當日公告於教育部國際及兩岸教育司網站(http：／／www.edu.tw／-請點選『認證檢定及留考』-『對外華語教學能力認證』)，供各界查詢參考。

應考人對本部公布之答案如有疑義，可依教育部「對外華語教學能力認證考試試題答案疑義提出注意事項」規定，於該測驗試題答案公布之翌日起3日內（7月31日以前，以郵戳為憑）提出。為求時效，可先傳真至國立臺灣大學教務處研究生教務組，傳真號碼（02）23634383。

(中時 )