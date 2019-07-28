「小豬」羅志祥今（28）日出席個人潮牌記者會，面對日前恩師孫德榮喊出如果他不對十多年的性騷指控道歉，他將「死不瞑目」的說法，對此小豬首也度本人對媒體做出回應。

孫德榮（左）指當年小豬的指控若不道歉，他死不瞑目。（合成圖／中時資料照片）

羅志祥表示：「我覺得孫總畢竟也是帶我進這行的恩人，所以我也是很祝福他，希望他身體健康、快樂地去享受之後的人生，這是我很想對他說的。」面對「死不瞑目」的說法，他表示：「因為他是長輩，我也不能去說什麼，我就看看報導，看完就點點頭，我也沒有跟公司說什麼，公司也問我要回應，我也沒有想要表達什麼，因為在回答的話，對誰都沒有必要，畢竟我是晚輩啦，任何的解釋，對彼此都是一個很大的傷害。

羅志祥表示，長輩講話其實也不能回什麼，但聽到假和解三字滿難過的。（圖／記者羅永銘攝）

而有沒有考慮私下聯絡對方，他也表示沒有，但他想說，孫德榮說的假和解，「我覺得讓我會比較難過的原因是因為，我跟他見面的三次公共場合，第一次在西門町他和魔術的組合記者會，我還送他禮物；第二次是公司辦了一個記者會，然後孫總來了；第三次是我高雄演唱會，四大天王合體，他也來到現場，那這算是假和解嗎？所以我聽到他說假和解，我有點難過，我覺得那不是假和解，我是真心的邀請孫總來看到我現在的成績，讓他看到我現在的成績是驕傲的，所以我聽到那句話（假和解）很難過。

(中時電子報)