國民黨第20屆第3次全國代表大會，中央委員許長輝(左二)不滿提案連兩年被以「送交中常會討論」，認為黨中央漠視基層聲音，氣得將連署書擲向主席台，並衝向前抗議，旋即遭安全人員擋下。(黃世麒攝)

國民黨今天舉行全代會，正式迎戰明年大選，會中通過原定今年10月進行中常委改選，延後至明年總統大選後再舉行提案，黨內目前規畫明年3月舉辦。不過，其他包含不分區立委同意權方式、任期等7案，僅交付中常會研議。

國民黨現行規範中常委兩年改選一次，本屆中常委任期將於10月初屆滿，黨代表劉惠娟等175人提案，適逢迎戰明年總統與立委選舉，屆時黨部將全力投入輔選工作，建議原定10月中常委選舉延至明年大選後再舉行，討論到此提案時，在場並無異議，因此順利通過。

而去年曾提出改革不分區立委提名的中央委員許長輝今天捲土重來，再次提案，要求不分區立委提名，須提請中央委員會對被提名人「個別同意權」，不能僅進行「不同意權行使」的反表決負面表列。關於不分區立委提名資格，也有黨代表建議提高黨齡為5年，確保黨性堅定，另一位黨代表也提議訂定「新住民不分區立委提名機制」。

另外，中常委曾文培也提案修改黨內初選辦法，將黨員投票改成黨員民調，黨代表田方倫也建議黨中央舉辦兩岸路線辯論，爭取青年認同。

除了常委選舉延期獲在場出席一致通過外，其餘7案僅交付相關單位研議。

(中時 )