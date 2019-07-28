「光復元朗」遊行發起人 鍾健平今遭港警帶走調查 14:562019/07/28 中時 陳柏廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 元朗遊行申請人鍾健平。（圖／取自東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 元朗居民鍾健平昨日發起「光復元朗」遊行，僅管遊行申請遭政府拒絕，但昨日仍有大批港民上街，因而也爆發多起警民衝突事件。而綜合港媒報導，鍾健平今日被警方帶走調查。 (中時 ) #遊行 #元朗 #調查 #光復 #發起人 也許您會感興趣 推薦閱讀 港府稱能維安 毋須求助駐軍 04:092019/07/26 兩岸新聞 港政務司長向港民道歉 稱元朗襲擊者為「暴徒」 22:592019/07/26 兩岸 批元朗襲擊者為暴徒 04:102019/07/27 兩岸要聞 港元朗市民再示威 爆男子持刀傷人 15:082019/07/27 國際 元朗遊行失控 港警射催淚彈 示威者拒退 18:312019/07/27 兩岸 防暴警察清場推進 數百示威者退守至元朗站附近 20:512019/07/27 兩岸 光復元朗遊行 發起者宣稱28.8萬人參與 警方尚未公布 21:582019/07/27 兩岸 示威者已撤離元朗站 警方：不會公布參與人數 00:102019/07/28 兩岸 未核准照遊行 元朗爆警民衝突 04:092019/07/28 兩岸新聞 光復元朗 雨傘抗催淚彈再現 04:102019/07/28 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 陸以稀土威脅美？ 媒體鼓噪後真凶出現了 - 兩岸 陸殲-31仿效美F-35 拚一魚三吃 - 日報 「光復元朗」遊行發起人 鍾健平今遭港警帶走調查 - 兩岸 - 中時 港機場老翁遭堵路辱罵 視頻瘋傳重傷示威形象 - 兩岸 萬巒豬腳 兩岸情滷萬家香 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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