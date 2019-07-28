男子經送醫急救仍傷重不治。（馮惠宜攝）

台中市北屯區一天一命案？繼27日發生單親媽攜2女輕生悲劇後，28日清晨7點多文心路近中清路口一棟住商大樓再發生男子墜樓身亡命案，據了解該名年約30歲的男子是到該大樓訪友，但朋友不在，卻從高樓墜落，警方以偵查不公開為由，拒透露細節。

這起墜樓意外發生在今天清晨七點多，地點在台中市北屯區文心路近中清路一棟住商大樓，有民眾準備外出晨運，聽到「碰」的一聲巨響，就看到一名男子倒臥血泊，大樓管理員報警，救護車到場時男子已無生命徵象，緊急送醫仍因傷重不治身亡。

據悉，該男子是從高樓墜落先碰撞到文心路人行道上公車亭，再彈落地面，當場頭部破裂骨頭外露，現場血跡斑斑令人怵目驚心。

警方獲報到場拉起封鎖線著手調查，經調閱大樓調閱監視器發現墜樓男子年約30歲，並非該棟樓住戶，是清晨到此訪友，但友人不在，為何墜樓，仍待釐清，警方以偵察不公開拒絕吐露內情。

(中時 )