女星陳艾琳曾與「MP魔幻力量」前鼓手阿翔有過2年婚姻，飽嚐風波後宣告離婚，之後她與《大學生了沒》班底Alex(顏庭笙)交往，今年5月公開懷孕喜訊，腹中胎兒如今已6個多月大，而在上一段婚姻中曾發生子宮外孕情況的她，3年多後的現在，鬆口在跟網友問答互動中重提往事，鬆口吐實當年求助名醫，卻差點摘了一邊輸卵管，過程讓不少媽媽網友聽了既有共鳴又心疼。

陳艾琳接受網友提問，因網友面臨子宮外孕是否引產問題提問，讓她重提3年多前的往事，她表示發現有狀況後，前往台北非常知名的婦產科看診，醫生診斷後告知要摘掉一邊的輸卵管，陳艾琳告訴爸媽此事，一來不希望她動刀，二來擔心她摘了之後要再懷孕會很困難，因此她決定換間醫院試試。

之後陳艾琳到淡水某大型醫院，求助於爸爸的婦產科醫生友人，沒想到醫生給出另一種不需動刀的建議，讓她打化療藥物治療，以讓胚胎萎縮後自然流產的方式處理，陳艾琳因此成功保住輸卵管，然她強調，仍尊重第一位醫生的專業診斷結果。

而時隔3年多再懷孕，陳艾琳一度擔心子宮外孕的機率可能比較高，所幸一切順利，因此她建議有此疑慮的準媽媽們能多找幾個醫生諮詢，不要放棄「尋找對自己最好或自己最能接受的做法」，而對於走過子宮外孕低潮再懷孕，陳艾琳這段時間的體悟是真的要放寬心，保持良好的身心靈狀態，「孩子自然會願意來找你」。

(中時電子報)