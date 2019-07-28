108年全國中正盃武術錦標賽28日在至善國中熱鬧舉行，來自不同年齡層共200多位選手同場較勁，包含拳術、劍術、刀術、棍術及太極拳等24種武術項目，囊括不同流派，讓不少觀賽者直呼過癮。台中市政府運動局表示，市府將持續舉辦各種不同種類的運動賽事，打造台中成為活力城市。

中華台北武術總會理事長涂國樑表示，台灣學習武術發展的人口蓬勃成長，選手參賽需要一個公平、公正、公開的舞台，也特別感謝全國體育總會與各界體育協會、委員會的支持，讓賽事順利進行。

未來將繼續配合舉辦全國教育盃國武術錦標賽，並爭取競賽獎金鼓勵優秀選手，讓所有參賽選手盡自己最大努力，爭取最好成績。

運動局指出，近年武術運動蓬勃發展，台中市在5、6月份已舉辦至少4場武術賽事；市長盧秀燕非常重視運動產業，未來不僅將持續建置完善的硬體設備，也將舉辦各種不同種類的運動賽事，致力打造台中成為活力城市。

(中時 )