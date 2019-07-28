美媒高度憂心中國大陸以稀土為貿易戰武器

自從美國總統川普發動對中國大陸貿易戰以來，業界擔憂大陸可能以禁運稀土原料及產品為武器迫使美方退讓。一年來美媒不斷發出警訊，卻未見大陸輸美稀土製品大幅下滑，6月大陸僅稀土磁鐵輸美較5月下降3.9%，又再度引發媒體杯弓蛇影地議論大陸以稀土為貿易戰武器。媒體甚至擔憂稀土缺乏影響了美國防與軍事工業，但真正的原因卻是川普政府禁止美企購買大陸稀土磁鐵，美媒看來是嚇糊塗了。

路透財經新聞引述中國大陸海關資料報導說，中國大陸6月向美國出口的稀土磁鐵比5月下降了3.9%。外界一直懷疑，北京將減少出口稀土產品，作為同美國打貿易戰的一部分。

中共國家主席習近平5月高調前往江西考察稀土磁鐵企業，更加深了美國防與產業界對大陸緊縮稀土出口的高度焦慮 。（圖／新華社）

《美國之音》指出，川普上週一對美國國防部說，要找到更好的方法來購買特種馬達所需要的釤鈷稀土磁鐵。他還警告說，如果沒有足夠庫存，那麼美國的國防力量將遭到削弱。

報導說，大陸是世界最大的稀土磁鐵的生產國，稀土磁鐵主要用於醫療設備、電子消費品以及國防等方面。川普2018年8月曾簽署命令，禁止2019財政年度從中國大陸購買軍事用途的稀土產品。

中國大陸海關總署提供的資料表明，大陸向美國出口的永久性稀土磁鐵，或其他用來生產永久性磁鐵的稀土材料，上個月達到了41萬4千公斤，也就是414噸。這比5月份向美國出口的431噸稀土產品，減少了3.9%。

(中時電子報)