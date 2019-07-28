台灣羽球天后戴資穎接連在印尼羽球公開賽、日本羽球公開賽個止步四強、八強，世界球后寶座將讓給連續兩站奪冠的日本好手山口茜，對於世界排名的起落以及比賽勝負的難測，戴資穎努力保持正面樂觀的態度面對，透過社群網站表示：「相信這一切都是最美好的安排。」

戴資穎結束日本公開賽賽程後，先返回台灣針對印尼站期間就出現不適的右手臂做進一步檢查，並回高雄國家運動訓練中心備戰8月19日的世界羽球錦標賽，希望能達成世錦賽生涯首度摘冠的目標。

之前在印尼公開賽受訪時，戴資穎就被問過世界第一寶座被許多好手追趕的看法，當時她表示排名每周都會更新，世界第一不是能夠永遠依直保持下去，況且一年有這麼多比賽，想維持世界第一是一件很不容易的事，如果可以繼續維持是很好，但如果自己被追過去，她也覺得這個位子本來就會大家輪流。

戴資穎的臉書粉專今天分享了搭機照，並寫道：「無論遇到什麼事，相信這一切都是最美好的安排，朝自己要的方向持續努力著。」總是陪著小戴面對好壞的球迷們，紛紛在這篇貼文下留言幫他們心目中最棒的球后加油，祝福小戴調整好再出發，並相信她會再要回世界第一。

(中時電子報)