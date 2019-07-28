蘋果（Apple）智慧語音助理Siri被爆出也會竊聽部分用戶對話，包括毒品交易、醫生與病人間的對話，以及情侶夫妻間的床上運動等極度私人語音資訊全被傳送到全球各地承包商，協助分析Siri的反饋評估。

英國《衛報》（The Guardian）接獲蘋果承包商職員爆料，指出蘋果並未完全對客戶揭露隱私條款，部分用戶的語音資料已被偷偷錄下，並且傳送到位在全球各地的承包商，請他們針對各項因子來評分Siri的回應，其中包含Siri程式是如何被觸發的、Siri能否協助解決問題，以及Siri的反應是否恰當。

爆料人士指出，這起事件如此值得關注，原因在於Siri太容易在用戶不知情情況下意外被觸發，例如意外聽到喚醒詞「嘿Siri」，用戶私密對話因而被錄進去。

另外，儘管全系列產品幾乎都有內建Siri，爆料人特別點名Apple Watch、HomePod智慧音箱是最容易誤觸Siri程式的裝置，他說，在智慧手錶上意外啟動Siri的頻率相當高，能夠記錄下約30秒的對話片段，儘管不算長，但也足夠讓聽者了解發生了什麼事。

他說，他們偶爾會聽見醫生與病患談論患者的疾病史、毒品交易，甚至是愛侶開始進行性行為的聲音。

針對《衛報》報導，蘋果回應確實有小部分用戶語音資料被傳送到第三方作為分析，不過比例不到每日Siri啟動量的1%。蘋果強調這些數據都被用來改善Siri功能，用戶的個人蘋果ID並不會被一併傳送，同時這些數據都是在符合蘋果機密標準之下進行分析，並且每次僅錄下幾秒鐘。

(中時電子報)