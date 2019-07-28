韓國人氣男團「神話」去年在台灣小巨蛋舉行團體演唱會，緊接著成員們各自展開了個人活動。主唱申彗星日前也即將來台舉辦個人見面會「2019 SHIN HYE SUNG FAN PARTY IN TAIPEI FOR YOU」，這也是相隔10個月再度訪台開唱，申彗星表示：「很感謝關注彗星的各位粉絲，這次準備相當特別的禮物給大家，很期待再次感受到台灣粉絲的溫暖。」

申彗星將來台開見面會。（圖／海樂提供）

申彗星在今年五月在韓國舉辦〈五.月.之.戀〉粉絲見面會，韓國場次門票在開賣時迅速秒殺，印證申彗星火熱人氣的號召力！馬不停蹄的接下韓國電台主持棒，透過《申彗星的音樂奇幻之旅》節目介紹他自己喜愛的音樂。《申彗星的音樂奇幻之旅》意思是以全球流行音樂為概念，選播大家所熟悉的多元音樂，申彗星還時常分享歌曲背後所隱含的小故事，歌曲當時的背景，以及音樂人的生平，有趣內容獲得廣大的收聽粉絲支持。

2019年是出道的第21年，也是嶄新的新篇章。今年的見面會主題「2019 SHIN HYE SUNG FAN PARTY IN TAIPEI FOR YOU」，重點則放在粉絲身上For You；除原本的音樂表演外，更加重粉絲互動環節，推出『全場手渡會』福利，在與彗星擊完掌後，彗星將與粉絲深情對望，親手送上小卡給粉絲！史無前例的福利，只在這次粉絲見面會！

申彗星見面會粉絲福利表。（圖／海樂提供）

申彗星粉絲見面會「2019 SHIN HYE SUNG FAN PARTY IN TAIPEI FOR YOU」，將在8月3日(六)11:00在KKTIX販售。活動於8月31日(六)18:00在TICC舉辦，超寵粉絲福利也將於下周公布在售票網頁。

(中時電子報)