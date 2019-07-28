台中市政府農業局輔導霧峰區萊園社區辦理「萊園來𨑨迌假日市集推廣計畫」農產品行銷推廣活動，28日在霧峰區南天宮廟埕廣場登場，推廣在地優質好吃的鳳梨、龍眼等特色農產品及文創商品，結合農村古早童玩闖關遊戲，引領民眾走入時光隧道，體驗「不插電」的童玩樂趣，豐富有趣的活動吸引許多民眾參加，氣氛熱鬧。

農業局指出，今日活動由南天宮神將團氣勢磅礡的表演揭開序幕，緊接著美斯特幼兒園律動舞表演、善緣樂團演奏及社區爵士樂團輪番登場，還有南天宮祈福印擲筊活動為大家祈福；現場安排各式古早味在地美食及風味餐供民眾品嚐，還有時令水果等特賣活動。

農業局長蔡精強表示，現場也安排套圈圈、滾鐵圈、竹槍、沙包、陀螺、劍玉等古早童玩闖關體驗，以及手工皂及氣球DIY活動，讓參加的大朋友、小朋友收獲滿滿，回味無窮。

蔡精強說，萊園社區地處山坡地居民務農居多，以種植荔枝、龍眼和鳳梨等農產品為主，期盼藉由舉辦農產品行銷推廣活動，將農產品行銷和在地鄉土文化活動結合，提升推廣在地優質農產品的效益，增加銷售管道及拓展知名度；並鼓勵社區強化生產、生活、生態等特色，發展精緻農業與休閒農業，進而增加農民收益，改善生活環境與居住品質。

(中時 )