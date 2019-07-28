四川綿陽傳爆炸 近20名陸官員輕重傷 16:082019/07/28 中時 陳柏廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸《人民日報》引述綿陽市公安局游仙區分局消息說，游仙區一個在建社區26日中午發生爆炸案，石馬鎮政府幹部組織社區黨員幹部當時正在事發地的一樓開會，爆炸近20名大陸官員和一名嫌犯受傷。 四川省綿陽市警方公布，游仙區石馬鎮一處社區樓房26日發生爆炸，正在現場開會的近20名中共官員和一名嫌犯受傷；警方未交代嫌犯犯案動機。據了解，包含嫌犯在內的5人傷勢較重，另15人輕傷。 根據網上照片可看出，現場出現多輛警車和救護車，而事發大樓掛著布條，寫上「游仙區石馬鎮七姓壩片區拆遷指揮部」字樣。 (中時 ) #游仙 #嫌犯 #社區 #官員 #爆炸 也許您會感興趣 推薦閱讀 8年級王盈穗投入農產行銷 助社區營收破百萬 14:012019/07/24 生活 臺企銀前進屏東 贊助成立第八家「銀髮樂齡學堂」 14:322019/07/25 財經 臺灣企銀贊屏東偏鄉協會 成立銀髮樂齡學堂 18:092019/07/25 生活 雲林無礙協會 攜手傳愛走入社區 11:232019/07/26 社會 社區交易履歷4.0版 今天正式上線 11:382019/07/26 財經 醬菜工廠變身「將才工場」推友善農法 15:472019/07/26 生活 北市獨創 社區交易履歷4.0上線 04:102019/07/27 財經要聞 活化利用 醬菜工廠變身將才工場 04:102019/07/27 地方新聞 埔里舉辦一日農夫 邀眾體驗田園樂趣 17:272019/07/27 生活 推動共享社區 為年輕人圓成家夢 04:092019/07/28 財經要聞 兩岸熱門新聞 陸以稀土威脅美？ 媒體鼓噪後真凶出現了 - 兩岸 陸殲-31仿效美F-35 拚一魚三吃 - 日報 「光復元朗」遊行發起人 鍾健平今遭港警帶走調查 - 兩岸 - 中時 港機場老翁遭堵路辱罵 視頻瘋傳重傷示威形象 - 兩岸 萬巒豬腳 兩岸情滷萬家香 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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