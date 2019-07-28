大陸《人民日報》引述綿陽市公安局游仙區分局消息說，游仙區一個在建社區26日中午發生爆炸案，石馬鎮政府幹部組織社區黨員幹部當時正在事發地的一樓開會，爆炸近20名大陸官員和一名嫌犯受傷。

四川省綿陽市警方公布，游仙區石馬鎮一處社區樓房26日發生爆炸，正在現場開會的近20名中共官員和一名嫌犯受傷；警方未交代嫌犯犯案動機。據了解，包含嫌犯在內的5人傷勢較重，另15人輕傷。

根據網上照片可看出，現場出現多輛警車和救護車，而事發大樓掛著布條，寫上「游仙區石馬鎮七姓壩片區拆遷指揮部」字樣。

(中時 )