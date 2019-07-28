國民黨全代會今(28)天正式提名高雄市長韓國瑜參選總統，吹起迎戰2020號角。自稱桃園市最年輕的黨代表林于翔剖析2020決戰關鍵點為爭取年輕選民認同，北區要注重網路世代的聲量，候選人要透過網路傳達參選理念，南部則應著重造勢和地方掃街拜訪。

今天全代會現場座無虛席，除黨內大老相偕出席外，青年團的成員也紛至沓來，為百年大黨增添活力朝氣。國民黨青年團總團長李成蔭說，上屆立委選舉到去年九合一，其中40歲以下當選率直逼七成，青年從政比例大幅提升，另外也有許多青年進入國會工作，2020立委選戰也提出更多年輕人應戰。

對於韓國瑜接下重擔帶領國民黨出征，兼任中常委的李成蔭表示，韓從市政規劃到出國帶訂單回台，確實做到拚經濟、找出路方向，如果未來有更多政績展現，相信韓要當選總統很有希望。

至於修改黨章刪除總統兼任黨主席條款，李成蔭認為，黨章要與時俱進，民進黨內部，蔡英文總統也與黨主席卓榮泰分開，國民黨前黨主席吳伯雄也和前總統馬英九合作無間，所以黨政可以有很好的合作空間，未來吳敦義負責黨政，韓國瑜專職市政跟選舉，這樣的合作會對總統大選很有幫助。

正式出征披藍袍！ KMT全代會熱烈鼓掌提名韓國瑜

(工商 )