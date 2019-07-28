台南市中西區五妃街27日深夜發生一起翻車案，楊姓女子酒駕失控撞上路邊車輛，導致自車側翻橫臥馬路，被消防人員救出後，卻推拖不願酒測，在街頭與警方耗了半小時，遭強制送醫抽血，酒測值1.3毫克超標，依照公共危險罪嫌函送偵辦。

台南市中西區五妃街是文教住宅區，50多歲的楊姓女子27日五間9時30分駕著一部黑色休旅車，疑似不勝酒力，失控連續擦撞兩部路邊車輛，楊女的車子側翻在馬路上，翻覆的聲響一度引起附近居民出來圍觀。

台南市消防局獲報前往救援，從車內拉出楊女，她沒有外傷，但面對警方酒測時，滿身酒味的她卻開始推拖，試了10幾次的酒測器都未成功，還要求女警教導她吹氣，女警示範後，楊女仍未吹氣成功。

楊女當街拖延半個多小時，引起一旁民眾不滿，忍不住出聲要她不要鬧了，趕緊配合警方收拾殘局，也對公權力執行不彰頗有微詞，質疑警方連一件酒駕案件也抓不動現行犯。

楊女明顯意識不清，但在現場仍持續藉故躲避酒測，警方不耐，將她強制送往醫院，以驗血方式查出酒測值高達1.3毫克，依照公共危險罪嫌，將全案函送台南地檢署偵辦。

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(中時 )