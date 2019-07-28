吳敦義與黨員擲紙飛機 象徵國民黨團結向上起飛 16:472019/07/28 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中國國民黨第20屆第3次全國代表大會28日在新北市板橋體育館舉行，閉幕時，黨主席吳敦義（中）與所有台上人員一起擲出紙飛機，象徵要讓國民黨團結、向上起飛。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國國民黨第20屆第3次全國代表大會28日在新北市板橋體育館舉行，閉幕時，黨主席吳敦義（左七）與所有台上人員一起擲出紙飛機，象徵要讓國民黨團結、向上起飛。（劉宗龍攝） 中國國民黨第20屆第3次全國代表大會28日在新北市板橋體育館舉行，閉幕時，黨主席吳敦義與所有台上人員一起擲出紙飛機，象徵要讓國民黨團結、向上起飛。 另有傳言，希望黨主席吳敦義能列在不分區名單，屆時若國民黨搶下過半立院席次，由吳敦義擔任國會龍頭，但吳受訪時被問到此問題，他說這是他第一次聽到這個聲音，沒辦法回答。 (中時 ) #國民 #國民黨團 #起飛 #黨團 #象徵 也許您會感興趣 推薦閱讀 國安根爛 國民黨黨團要小英公開道歉 04:102019/07/24 政治要聞 國民黨屏縣第一選區立委 葉壽山6成支持度勝初選 11:042019/07/24 政治 旺house》松竹領航 擁雙捷三站搶購增值起飛點 09:002019/07/25 財經 市議會民進黨團希望盧市府不要「按鈕就要錢」 16:122019/07/25 生活 看好印度起飛 把握印債黃金期 04:102019/07/26 投資理財 總統專機私菸案 國民黨團前赴監察院舉發 11:512019/07/26 政治 促轉會：感謝法院駁回國民黨聲請籲速移交檔案 14:242019/07/26 政治 劉亦菲×CHAUMET 戴上鑽石皇冠象徵榮寵 04:102019/07/27 時尚消費 周錫瑋呼籲馬、郝 請郭出來選就要把他帶回來 09:322019/07/28 政治 直播》國民黨全代會下午場 立院黨團工作報告 13:482019/07/28 政治 政治熱門新聞 韓國瑜全代會新招 大韓黑崩潰嗆3句話 - 政治 破萬人按讚！女立委曝光韓國瑜定裝照 笑容超甜美 - 政治 韓國瑜全代會致詞 李天鐸一語吐真心話 - 政治 快評》全代會一盤散沙 團結勝選只是喊喊？ - 政治 - 中時 當這兩字一出口 李艷秋：蔡英文選舉已經結束了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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