中國國民黨第20屆第3次全國代表大會28日在新北市板橋體育館舉行，閉幕時，黨主席吳敦義（左七）與所有台上人員一起擲出紙飛機，象徵要讓國民黨團結、向上起飛。（劉宗龍攝）

中國國民黨第20屆第3次全國代表大會28日在新北市板橋體育館舉行，閉幕時，黨主席吳敦義與所有台上人員一起擲出紙飛機，象徵要讓國民黨團結、向上起飛。

另有傳言，希望黨主席吳敦義能列在不分區名單，屆時若國民黨搶下過半立院席次，由吳敦義擔任國會龍頭，但吳受訪時被問到此問題，他說這是他第一次聽到這個聲音，沒辦法回答。

(中時 )