青年選手賣力演出。（蔡建男提供）

小朋友認真比賽。（蔡建男提供）

在台南應用科技大學乃建堂舉辦的第三屆「少年囝仔的台灣歌」比賽，經過激烈的競爭後，少年組由石門國小SL打擊樂團衛冕奪冠，青年組則由台南大學、台南應用科技大學及南臺科技大學等3校學子組成的南方主義技壓群雄抱走冠軍獎盃。

比賽主審王治平獎評指出，這是在南台灣少見的全國音樂賽事，讓他看到台南學子的熱情，比賽中表現優異的隊伍，水準之高讓他願意花錢買票進場欣賞。

連續3年到場頒獎的立委陳婷妃，則讚賞主辦單位對於理想的堅持，並鼓勵音樂學子在比賽中跟自己競賽，且與對手相互學習才能，如此才能不斷進步超越自己。

此次競賽總獎金高達20萬元，主辦單位中華民國青年音樂協會理事長蔡建男特別邀請名音樂製作人王治平及台南應用科技大學教授郭亮吟及高正賢、台南大學教授侯志正、遠東科技大學副院長胡曉菁擔任評審，從入圍決賽的12組對伍中，評選出少年組前兩名分別是：第一名石門國小S L打擊樂團、第二名鹽水晨星樂團；青年組則在競爭激烈中產生得獎對伍，分別是：第一名南方主義、第二名five takes、第三名反拍樂器。

(中時 )