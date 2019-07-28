國民黨今(28日)在板橋舉辦第20屆第3次全代會，正式通過提名高雄市長韓國瑜為2020總統候選人。會中造勢後時間，黨中央安排立委參選人分別與吳敦義及總統被提名人定裝拍照。過去力挺韓國瑜的國民黨立委許淑華就分享她和總統被提名人韓國瑜的合照。許多支持者紛紛留言「漂亮」、「真的像一對好兄妹」。

韓陣營「神力女超人」許淑華今受訪時被問及「副手問題」，她表示，對於副手人選並非優先事項，韓國瑜目前擺在第一優先的是處理黨內整合，因此目前只要休假期間，都是去拜會黨內大老、前輩，也會盡全力跟前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平聯繫。

國民黨立委許淑華在臉書PO出與國民黨總統被提名人韓國瑜合照。(圖/取自 許淑華臉書)

許淑華並在今下午在臉書PO出和韓國瑜的定裝合照，並註記「全代會通過總統及立委候選人並拍攝宣傳照~~」，照片中可見，韓國瑜和許淑華都笑得燦爛，尤其許淑華笑容非常甜美，兩人都擺出握拳的手勢，一副全力以赴的衝勁樣。定裝照PO出後不到一小時即吸引1萬多人按讚，9百多則留言，近2百次分享。

網友紛紛留言稱讚，「這張拍的真棒，就是要這種快樂的感覺~加油」、「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見，祝福~高票當選」、「好像兩兄妹喔~妹妹漂亮~哥哥可愛啦」、「祝福淑華美女高票當選」、「真的像一對好兄妹！」、「這是我看過笑的最自然真誠的一張」、「今年是國民黨氣勢最高的一年…」。

國民黨立委許淑華在臉書PO出與國民黨總統被提名人韓國瑜合照。(圖/取自 許淑華臉書)

(中時電子報)