蓮樺中醫院長蔡惠君指出，透過疏肝解鬱、清熱養血的中藥幫患者調理身體，一個月後患者即回復月經，三個月內瘦了10公斤。（馮惠宜攝）

誰說王子和公主結婚後就過著幸福快樂的日子！台中一名外貎酷似周蕙敏的少婦小芸，受到老公慣性外遇的刺激，35歲那年，原本正常的月經變成一年只來一次的「年經」，還5年暴肥16公斤，體脂肪飆達52.5％，簡直是公主變歐羅肥，後來經中醫調理3個月減掉10公斤，讓她重拾信心也有勇氣尋找春天。

老公外遇對老婆壓力竟然這麼大？家世不錯的小芸32歲嫁給企業小開，婚宴席開200桌，風光一時，但幸福的日子只維持了2年，之後老公就不斷外遇，面對另一半的不貞，小芸幾乎是以淚洗臉、夜夜難眠，35歲後甚至月經變成一年來一次，體重也不斷狂飆，5年內從50公斤一路胖到66公斤。

今年4月間小芸向蓮樺中醫診所院長蔡惠君求診，醫師發現她長年心情鬱悶，屬於「肝鬱血熱」的證型，偏偏她怕胖幾乎不進食，每天以飲用人參飲、雞精、蜆精等補品來補充體力，對於虛熱體質的她無異火上澆油。

蔡惠君要求小芸恢復正常飲食，並以疏肝謝火的中藥調理，3個月幫她減掉10公斤，小芸因此重拾自信，不但睡眠變好，也恢復正常月經，她則希望繼續瘦到50公斤，讓她重新找到春天。

蔡惠君說，通常會突然停經或月經不規則久久才來一次，多數都是因為工作或感情面臨重大驟變，內分泌失調加上睡不好，加上有些人會用吃來抒壓，這也使得身體代謝變得更糟，體重就會直線上升，她也提醒女姓朋友，面對壓力應該以運動或尋求專業諮商來緩解，不要因為情場失意就自我放棄。

(中時 )