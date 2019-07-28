墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處Martin Torres處長偕夫人27日來到台南停留2天，專程為墨西哥隊小將加油打氣。(台南市政府提供)

U12世界盃本周熱烈開打，今年包括中華隊共有12支隊伍參賽，昨天跟今天分別為墨西哥對上義大利、委內瑞拉，墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處Martin Torres處長偕夫人27日來到台南停留2天，專程為墨西哥隊小將加油打氣。

Torres處長夫婦昨天前往善化球場觀看墨義大戰，墨西哥隊以1比0擊敗義大利隊，今日上午再前往亞太棒球村觀看墨西哥與委內瑞拉的比賽，終以10比6擊敗委隊。

Torres處長表示，棒球在墨西哥是非常風行的運動，他也特別喜愛棒球，在他跟小選手一樣年紀時，也曾當過球隊補手。Torres處長非常開心能看到台南能有如此完善的比賽場地，在他見過的少棒球場中屬一屬二，期待台南能爭取WBSC永久主辦權，讓每屆球賽都能在亞太棒球村舉辦。

夫人Celina Torres表示，這已經是他們第5次到訪台南，每次到訪都有不同的體驗，她過去曾與處長一同參加國際蘭展與國際龍舟錦標賽，非常開心這次因球賽再訪台南。賽後，Torres處長夫婦特地到場邊恭喜小球員，並鼓勵球隊繼續加油，時間許可，墨西哥隊有賽事時也希望能再到場加油。

(中時 )