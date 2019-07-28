台南韓友會發起連署活動，現場有韓粉免費招待點心小吃，民眾排隊吃小吃挺韓國瑜選總統。（程炳璋攝）

韓友會慶祝韓國瑜被國民黨正式提名參選總統，現場發送小吃同樂，不少民眾響應。（程炳璋攝）

高雄市長韓國瑜28日獲國民黨正式提名為總統參選人，台南市立刻有韓粉用行動慶祝，韓友會28日上午與下午各在南區與安平區舉辦一場「我挺韓，我幸福」簽署活動，設攤免費招待民眾串燒、海產粥、豆花與綠茶，上百位民眾排隊響應，韓粉高呼「挺韓進總統府」。

台南韓友會7月初成立，目前會員約200人，會長鍾炳耀從原本發動遊覽車載送韓粉響應韓國瑜的造勢會，到有感韓粉勢力需要凝聚，決定成立全台第一個韓友會，副會長廖盛芳本身是個美食家，因認同韓國瑜的政治理念，成為鋼鐵韓粉，呼籲全民挺韓當總統。

韓國瑜28日獲國民黨提名參選總統，台南韓友會樂不可支，上午就在南區東賓茶行設攤，準備海鮮粥與綠茶各600份招待民眾，並有「總統串燒」免費吃到飽，要讓民眾感受韓粉的熱情。

親自料理燒烤的廖盛芳表示，為了相挺韓國瑜，已經自發性烤了2萬支串燒給民眾，認定他會是中華民國第2個蔣經國，未來還會出版「韓詩集」。

這場挺韓活動28日上午就有上百人聚集，大家排隊領海鮮粥、吃串燒，下午在安平茂記黑豆花名店持續招待500碗豆花，同樣吸引上百人排隊領取。熱情韓粉不但簽署挺韓，更大呼「挺韓進總統府」，僅管韓國瑜未現身，熱鬧的現場就像一場小型韓國瑜造勢會。

台南韓友會下午1時30分則到安平區民權路茂記黑豆花繼續造勢，現場免費發送500碗豆花。茂記黑豆花店老闆吳秋茂表示，相信韓國瑜像蔣經國一樣肯做事，會帶領台灣走向更有福氣的未來，他當選總統是台灣人的幸福。

鍾炳耀表示，台南雖是政治綠營票倉，仍有許多民眾無法認同蔡英文總統，這股韓流不只是挺韓，主要是民眾不滿民進黨搞垮台灣經濟的情緒已經爆表，韓國瑜剛好在這時崛起，讓大家有個依賴的指標。他表示，8月17日還將發起千人挺韓餐會，邀請韓國瑜到場。

台南韓友會組織規模逐漸擴大，未來計畫走出台南，在台灣各地設分會與服務站，凝聚挺韓力量，預計明年初達到5000到1萬人的會員規模，在總統大選時開花結果。

(中時 )