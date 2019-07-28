太平樹孝商圈也推出商圈特色識別門牌，盼為商圈店家帶來更多的凝聚力。（馮惠宜攝）

響應台中購物節，台中市太平區標榜健康樂活的樹孝商圈28日辦理商圈優惠折扣活動，現場下載購物節APP送冰棒，打卡再送買200現折50元折價券，太平區長許貴芳表示，目前全太平區已有超過500家店家成為購物節特約店家，而樹孝商圈主委陳修華則鼓勵大家一起到商圈逛街兼旅遊。

台中購物節活動邁入第三周，台中市經發局統計目前超過15萬8千人下載台中購物節APP、累積300萬筆抽獎資料，全台中市有優惠店家21098家，台中市樹孝商圈為響應這項活動，特別推出商圈特色識別門牌，並於周日擴大活動為台中市購物節催買氣。

太平樹孝商圈陳修華主委表示，商圈推出商圈特色識別門牌以太平樹孝商圈吉祥物太平公主為主視覺設計，太平公主身穿太平樹孝商圈字樣服飾，凸顯出太平樹孝商圈的活力及商圈店家之凝聚力，強化商圈吉祥物與商圈店家的鏈接、關聯性，增加消費者識別會員店家的友善服務，並促進商圈意象的宣傳效果。

活動現場下載購物節APP送冰棒，打卡再送買200現折50元折價券，此外購物節期間來太平樹孝商圈消費累積500元即可登錄台中購物節APP參加抽獎，有千萬豪宅、百萬名車等多項好禮讓來太平遊憩的民眾皆能滿載而歸。

(中時 )