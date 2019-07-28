7月21日民陣發起遊行，最終部份示威者轉戰中聯辦，並與防暴警於上環一帶發生衝突，警方施放多枚催淚彈、橡膠子彈及海綿彈等。有團體今 (28) 日發起「全城追究上環開槍大遊行」，反對警方於當日向示威者開槍。

遊行發起人劉頴匡估計，會有市民願意冒風險堅持遊行權利。劉表示，由於警方反對遊行及於終點的集會，故今天於遮打花園的集會由下午3點至晚上11點。他指，由於過於倉卒，故今天集會的詳情及節目仍未有定案，可能會邀請立法會議員發言、設「樹窿區」予集會人士訴心聲等。

劉頴匡重申，希望警今日可以「克制」，無論集會場地外發生任何時，都不應該派警員入內清場，因為遮打花園是一個和平集會，促請警方不要向集會發射催淚彈、清場行動等，否則自己及今日集會的糾察會盡自己一切能力保護集會人士，「警方要後果自負。」

遮打花園集會於下午3時舉行，由於天氣欠佳，開始下雨，在場不少人士要撐起雨傘、靜坐，並手持「毋忘初衷 不撤不散」、「停止暴力」的海報，氣氛平靜。

約下午4時許，集會開始不久，警方於德輔道中截停一輛私家車，引發集會人士衝出馬路與警員口角。有集會示威者衝出馬路，佔據德輔道中電車路及部分行車線。

(中時 )