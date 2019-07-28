美國海洋大氣總署（NOAA）表示，今年6月是過去140年全球有記錄以來的最熱6月，而且情況只會愈來愈嚴重。從6月以來，北極圈因為燥與炎熱，出現100多場野火，其中又以俄羅斯廣大的西伯利亞區域特別嚴重，大片的野火正在產生大量煙霧，從太空中都可以看到，而煙霧造成的空氣汙染以及二氧化碳，又會進一步造成溫室效應，進入惡性循環。

生活科學(Live Science)世界氣象組織的科學家克勞蒂亞‧沃羅斯克(Claudia Volosciuk)說，今年6月的平均氣溫，比1981年至2010年的長期平均值，要高出近攝氏5.5度。事實上，自2010年之後，每年的平均溫度都在不斷的刷新記錄，即使處在冬天的南極，南極海冰覆蓋率達到歷史最低點。

根據地球觀測站 的數據，北極圈最大的火災，發生在西伯利亞伊爾庫茲克州(Irkutsk Oblast)，克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(Krasnoyarsk Krai)和布里亞特共和國(Buryatia)，野火並非人為，可能是閃電點燃的火災，但是天氣太乾燥，幾乎難以扼止，截至7月22日，野火分別燒毀829平方公里、388平方公里和106平方公里。

NOAA說，今年的極端氣候災情嚴重，炎熱、大旱、風暴、大火與極區融冰。(圖/NOAA)

根據NOAA的索米國家極地軌道夥伴衛星(Suomi NPP)拍攝到的照片，濃煙順著北極風帶它與風暴系統，變成一個大氣旋，太空上明顯的看到這個奇景。人口90萬人的克拉斯諾亞爾斯克首府受野火影響，處霾害之中，而西伯利亞最大的城市新西伯利亞，目前沒有任何火災，但隨風飄揚的煙霧，也導致該市的空氣質量直線下降。

除了西伯利亞熊熊燃燒以外，同樣在北極圈的格陵蘭與和阿拉斯加，也有部分地區冒出野火，雖然每年的極夏季多少都會出現火災，但今年的數量和範圍都特別嚴重，到了前所未有的地步。

這些火災當然日益脆弱的大氣造成更大的負面影響，據美國有線電視新聞網報導，從6月1日至7月21日，北極圈的野火，至於造成1億噸二氧化碳，這大約相當於比利時2017年的二氧化碳排放量。

北極圈的大火情況非常嚴重，倫敦經濟學院環境地理學助理教授湯馬斯史密斯(Thomas Smith)說，北極的土地裡有大量的泥炭層，泥炭土壤要是燃燒，是一種危險的情況，因為森林大火是明火，可以努力撲滅，但泥炭層的燃燒是一種暗火，可能悶燒幾個月都不易查覺。

此外，泥炭層是已知的古代碳儲層區域。當它們燃燒以後，將進一步造成更多二氧化碳進化大氣層，溫室效應更形惡化，溫度增溫又會導致更多的火災，形成可怕的惡性循環。

(中時電子報)