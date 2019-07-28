蕭姓男子於花蓮某國小桌球社擔任教練，於2017年期間一人分飾兩角，誘騙缺錢的少女從事性交易，並趁機拍下少女裸照，事後以照片要脅少女與他性交3次，若不從將散佈。少女久經折磨後決定蒐證報警，花蓮地院依《妨礙性自主罪》等7項罪責合判蕭男9年6個月徒刑，全案可上訴。

檢警調查，年近30的蕭男於2017年在網路上假冒「林易娟」，並以「琦姊」作為綽號，利用社群軟體詢問少女是否要兼職援交賺取外快，以4000元價格誘騙16歲少女發生性行為，更趁少女不注意偷拍裸照，事後又假扮琦姊問少女是否援交遭拒後，竟發送少女裸照要脅繼續援交。

蕭男以金錢誘惑缺錢少女與其發生關係，事後竟偷拍裸照以此要脅。（網路翻攝）

蕭男要脅少女於2017年3月、5月及10月到旅館性交易，其中一次以12000元價格和少女發生關係，事後卻對少女冷淡的態度感到不滿，趁其熟睡中，竊走11000元離去；10月份更曾無套硬上少女，並偷偷錄下整段過程。

事發後少女身心俱疲，長期遭受蕭男要脅後，決定蒐證反擊，將臉書訊息與要脅內容整理後於去年11月控告蕭男，包括恐嚇、強制性交等罪，男子隨即遭法院羈押。

地院法官認為蕭男利用少女智濾尚淺，易於受金錢物質誘惑，迫使少女與其發生關係，而後又竊錄裸照，並以此要脅少女就範。最終依照對談紀錄、照片等證據，對其依照引誘使少年為有對價之性交罪、對少年犯竊錄身體隱私部位罪、脅迫使少年為有對價性交等7罪，合計判處9年6個月徒刑。

(中時 )