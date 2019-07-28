2019年中職明星賽27日開打，「業餘王牌」吳昇峰首次加入，中繼3局失1分，還連續飆出3次三振，首次在中職明星賽演出令人印象深刻。明星隊球員林哲瑄對決2打席皆無法敲安，今日賽前讚賞吳昇峰是很有能力三振對手的投手。

吳昇峰昨日在第4局初登板，連續解決張志豪、林哲瑄、戴培峰後，雖然第5局連被敲2支二壘安打失1分，不過及時回穩，於第6局連賞陳品捷、林哲瑄、戴培峰3K。「最強銀行員」讓不少球迷眼睛為之一亮，對決2打席的林哲瑄也讚賞他的球不好攻擊。

「他的球其實真的不好打，因為出手角度跟球的尾勁都很不錯，尤其打者被搶到2好球落後，會容易打不好，是很有能力三振對手的投手。」林哲瑄認為吳昇峰和黃子鵬兩位低肩側投型態的選手，都一樣很會觀察打者，選擇的球路也很聰明。比賽中首次和吳昇峰搭配的捕手「小胖」林泓育，賽後也說吳昇峰的球很不錯，質量、軌跡、角度都很好。

過去林哲瑄是中華隊當家中外野手，這次雖沒在明星賽的中華隊內，不過以前輩角度看昨日鎮守中外野的陳晨威和詹子賢，認為他們守備都很不錯，潛力也很好，中華隊交給他們很OK。

(中時電子報)