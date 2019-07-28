菸捐稅逐年調漲，蔡政府專機購菸量大增29倍。（華航提供）

國安局人員涉嫌走私免稅菸，中華航空今日再公布2006年至2013年間16筆專機菸品銷售數量，16次專案採購菸品數量為6857條，與本次「自由民主之旅」專案的10009條可說是天差地遠，若以蔡政府首次專機任務採購的342條與本次相比，共成長29倍之多。知情人士指出，近幾年菸捐稅調漲，免稅菸價差漸大，且考慮到可能是蔡英文最後一次出訪，才會一口氣大買特買。

交通部政務次長王國材日前指出，華航在2013年進行電腦系統更換，因此系統內僅有2014年後的資料，再過往的資訊只能從老員工記憶中尋找，要求華航找出紙本書面資料，提供確切數據。華航周末投入約20名人力追查過去資料，今日再交出追溯至2006年扁政府時期的數據，同時找出2015年馬政府時期的「佑誼專案」與「固平專案」二次專機任務資料。

根據華航今日公布的16筆新數據，「佑誼專案」與「固平專案」時購買的菸品數量分別為886條、10條，數量最多的則為2010年1月久博專案，然而即使是2006年9月群峰專案到2015年11月固平專案的總數，也僅有6857條，與本次爆出的10009條比起來，可說是小巫見大巫，相差3152條，僅佔68％。

知情人士指出，專機購買菸品數量會有如此大量的成長，與菸捐、菸稅調漲大有關聯，根據董氏基金會資料顯示，1987年、2002年、2006年、2009年、2017年的菸捐分別為0元、5元、10元、20元、20元；菸稅分別為16.8元、11.8元、11.8元、11.8元、31.8元。

細看華航公布的歷年菸品採購數量，在馬政府任期最後一次專機任務的2016年3月久安專案，大幅購入了3677條香菸，較前21次都更多，當時菸捐調漲，又是馬政府最後一次任務，特勤人員便理所當然大採購，以日本七星香菸為例，當時售價1250元，免稅菸則為670元，價差580元。

由於2017年6月菸稅再漲，專機採購菸品數量也因此大增，從蔡政府2016年6月、第一次任務「英翔專案」的342條，到2017年10月、第二次任務「太平洋友邦之旅」就增至2242條，約增6.5倍，本次的10009條更是第一次任務的29倍之多，總價差也近500萬。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )