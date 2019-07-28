韓國187公分的長腿歐巴崔振赫主演的韓劇《馬成的喜悅》，明（29）日起將在中天娛樂台全台首播，崔振赫攜手女星宋昰昀大談醫師戀上女明星的浪漫戀愛，崔振赫飾演天才醫師孔馬成、宋昰昀飾演女明星朱喜悅，從首集開始放閃，吻戲多到粉絲凍嘸條，直呼這兩位實在太有CP感，但也有粉絲不忍心地替宋昰昀喊苦，因為160公分的宋昰昀要跟187公分的崔振赫拍吻戲，畫面雖然唯美，拍攝起來卻是極不容易，崔振赫接受中天獨家專訪時笑說，「真的不太好意思，因為我太高了，她必須一直挺著脖子，很擔心她這樣會不會頸椎受傷。」

崔振赫笑說很怕女主角頸椎受傷。（圖／中天提供）

不只崔振赫擔心，宋昰昀粉絲也紛紛開玩笑表示，「跟崔振赫拍完吻戲，頸紋都拉平了」、「宋昰昀脖子都快伸得像長頸鹿一樣了」，相差27公分的「最萌身高差」意外引發討論，崔振赫也不好意思地自曝，「她（宋昰昀）有說過，拍吻戲時眼睛得常常往上看，擔心畫面不美，後來就乾脆把頭抬高來拍攝。我會把腿張得比較開，她站在木箱上，是這樣拍攝完成的。」

《馬成的喜悅》劇中最經典的一場吻戲是在大雨中拍攝，唯美又虐心的畫面讓人印象深刻，崔振赫受訪時也特別提到拍攝這場戲的心情，「其實這場吻戲，因為拍攝場地的關係，有時間上的限制，所以拍攝過程相當緊湊，但因為是兩人 重逢後一場相當重要的感情戲，所以情感得完全投入，是一場全神貫注在拍攝的吻戲。」

崔振赫主演的《馬成的喜悅》將在中天娛樂台播出。（圖／中天提供）

崔振赫與宋昰昀在《馬成的喜悅》中愛得難分難捨，戲外也被推敲兩人這麼相配會不會真的來電？崔振赫透露，「我們在拍攝時很常聊天，也很依賴對方，但拍完這齣戲後又接拍新戲，實在太忙了，但偶爾還是會聯絡一下。」想看更多崔振赫與宋昰昀在《馬成的喜悅》裡的精彩演出，7月29日起每週一至週五晚間8時鎖定中天娛樂台。

(中時電子報)