國安局走私菸案，總統蔡英文昨已道歉，一開始蔡英文原本用「超買」來形容此次案件，更稱這是為了尊重司法單位偵辦。對此，前國策顧問、大塊文化董事長郝明義表示，這種尊重法也未免太不一般了。

郝明義在臉書上發文指出，前天他看新聞有「超買」之說，還擔心媒體有可能斷章取義，就去蔡英文臉書上看她自己是怎麼說的，而蔡英文臉書上是以「大量購買」來形容，但這種說法還是不當，也有與常理不合之處，對司法偵辦的尊重未免太不一般。

日前，郝明義就曾批評，如果蔡英文總統可以把政府官員的「集體走私」說成「大量購買」，那以後「吸毒」可以說成「吸菸」，「殺人」可以說成「擾人」了。

郝明義強調，不少支持蔡英文的人以為現在選戰時刻，把所有問題攤出來會對她不利，其實只有攤出來，才會驅使她改革積弊，或避免使她的團隊跟著淪落。這才對蔡總統有利。否則，只怕類似的情況還會繼續發生。

(中時電子報)