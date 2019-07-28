香港財政司司長陳茂波28日在個人網誌上表示，香港經濟動力自2018年持續轉弱，經濟增長速度由2018年首季的約4.6％逐季拾級而下，至2019年首季僅增長0.6％，是近十年來最差的季度。外圍不明朗持續困擾香港經濟，近期的社會事件令市況更為疲弱，香港短期經濟展望難言樂觀。

陳茂波指出，近月修訂「逃犯條例」爭議，引發多次大型遊行示威，出現連串暴力衝擊，也影響本地的大小商戶，不少零售、餐飲業的從業員都說近期生意額顯著下跌。抗議行動持續時間愈長，對中小企、小商戶的影響將更為顯著，部分市民的生計亦會受到拖累，也損害香港的國際形象和營商環境。對外國企業及旅客來說，香港好像變得動盪和不安全，影響他們來港旅遊、經商和投資的意欲。

陳茂波指出，在這關鍵時刻，衷心希望大家作任何行動前，都「停一停、諗一諗」，拒絕任何暴力，不要讓仇恨和暴力在社會中植根、蔓延。要化解社會這銳尖矛盾，每個人都可以出一分力，即使不同立場，也可相互尊重、包容和諒解，必須拒絕暴力、相互溝通，尋求相互的理解，為社會謀出路。

(工商 )